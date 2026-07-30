ஹார்ட் பீட் - 3 வெளியானது!

ரசிகர்களின் பெரும் வரவேற்புக்கு மத்தியில் ஹார்ட் பீட் மூன்றாம் பாகம் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
தீபக் சுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் டெலி ஃபேக்ட்ரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் முதல் இரண்டு பாகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் இன்று முதல் ஹார்ட் பீட் மூன்றாம் பாகம் வெளியாகியுள்ளது. வாரம்தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் நான்கு எபிசோடுகள் வெளியாகும்.
முந்தைய சீசன்களில் நடித்த நடிகை அனுமோள், கார்த்திக் குமார், தீபா பாலு, யோகலக்ஷ்மி, மோகன் ராம், சாருகேஷ், ராம், அமித் பார்கவ், அஸ்வதி, சபரிஷ் உள்ளிட்டோர் மூன்றாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார்கள்.
முந்தைய சீசன்களில் நவீன் பாத்திரத்தில் நடித்த ஆர்ஜி ராம், அனிதா பாத்திரத்தில் நடித்த பாடினி குமார், தேஜு பாத்திரத்தில் நடித்த யோகலட்சுமி, குணா பாத்திரத்தில் நடித்து வந்த சர்வா உள்ளிட்டோர் இந்த சீசனில் தொடரவில்லை என்று ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று வெளியாகியுள்ள மூன்றாவது சீசனில் புதிய கதைக்களத்தில் புதிய கதாபாத்திரங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Summary
Heart Beat - 3 Released in Jio Hotstar!
அடுத்த வாரம் ஹார்ட் பீட் சீசன் 3! முந்தைய இரண்டு சீசன்களின் கதைகள் என்ன? புதிதாகப் பார்ப்போருக்காக...
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