கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

/
நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் உருவான கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர்.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நடிப்பில் உருவான கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 3 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செல்ல அய்யாவு இயக்கிய இப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோவில் படம் எப்படி உருவாகியிருக்கிறது என்பதைக் குறித்து நடிகர்கள் பேசுவது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். முதல் பாகத்தைப் போன்றே சுவாரஸ்யமான காட்சியமைப்புகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.