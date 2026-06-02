5 ரூபாய் மருத்துவராக நடிக்கும் சூர்யா?

நடிகர் சூர்யா தன் புதிய படத்தில் மருத்துவராக நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் சூர்யா கருப்பு திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெளியீட்டுக்காகக் காத்திருக்கிறார். இப்படத்தை வெங்கட் அட்லுரி இயக்கியிருந்தால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கிவரும் சூர்யா - 47 திரைப்படமும் திரைக்கு வரவுள்ளதால் இந்தாண்டே சூர்யா 3 வெளியீடுகளைக் காணவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் த. செ. ஞானவேலுடன் சூர்யா தன் 48-வது படத்தில் இணையவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இதில் சூர்யா சென்னையில் பிரபலமாக இருந்த 5 ரூபாய் டாக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த உண்மைச் சம்பவத்தை வைத்தே கதை எழுதப்பட்டு வருகிறதாம்.
Reports have emerged that actor Suriya will be playing the role of a doctor in his new film.
