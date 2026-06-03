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ரவி தேஜாவின் இருமுடி கட்டு படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நடிகர் ரவி தேஜா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இருமுடி கட்டு படத்தின் கிளிம்ஸ் குறித்து...

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இருமுடி கட்டு படத்தின் காட்சி. - படம்: யூடியூப் / மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்.

Updated On :3 ஜூன் 2026, 7:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரவி தேஜா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’இருமுடி கட்டு’ என்ற படத்தின் கிளிம்ஸ் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை இயக்குநர் ஷிவ நிர்வாணா இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் பிரியங்கா பவானி ஷங்கர், சாய் குமார், பேபி நக்‌ஷத்திரா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். கடைசியாக ஜனவரியில் பாரத மஹாசயுலக விக்ஞாயப்தி என்ற படம் வெளியானது. இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

கடைசியாக இயக்குநர் ஷிவ நிர்வாணா 2023ல் இயக்கிய குஷி திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு நாக சைதன்யாவுடன் படம் எடுப்பதாக இருந்தது. பின்னர் கைவிடப்பட்டது.

தற்போது, ரவி தேஜாவுடன் இணைந்து இருமுடி கட்டு என்ற படத்தை முடித்துள்ளார். இந்தப் படம் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Ravi Teja The Heart of Irumudi Kattu (Glimpse) - Tamil

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