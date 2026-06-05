தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடி வசூலித்த கருப்பு..! காட் மோட் பாடல் விடியோ வெளியீடு!

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடி வசூலித்து அசத்தியுள்ளது. இதனைக் கொண்டாடும் விதமாக படக்குழு காட் மோட் என்ற பாடலின் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளது.
ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூர்யா, த்ரிஷா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் கடந்த மே 15 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் பெரும்பாலான ரசிகர்களுக்குப் படம் பிடித்திருந்ததால், கருப்பு திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இந்தப் படத்தில் இந்திரன்ஸ், ஸ்வாசிகா, சிவதா, நட்டி நடராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். மேலும், இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி ’பேபி கண்ணன்’ என்ற பாத்திரத்தில் வில்லனாக நடித்துள்ளார்.
இதுவரை கருப்பு திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ள இந்தப் படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடியைத் தாண்டியதாகப் படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளது.
இத்துடன், இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையில் மிகவும் வரவேற்பைப் பெற்ற காட் மோட் எனும் பாடலின் விடியோவும் வெளியாகியுள்ளது.
Summary
Sai Abhyankkar |God Mode - Video Song | Suriya's Karuppu | RJ Balaji 175 cr in Tamilnadu
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