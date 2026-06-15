Dinamani
கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரருக்கு ரூ.48 லட்சம் நிதியுதவி! அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா! ஜூன் 17-ல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரணை! அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜிநாமா! ஜூன் 17-ல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரணை! சோஃபா மாடல் ஆட்சியில் தொடர் குற்றங்கள்! வென்டிலேட்டரில் சட்டம் - ஒழுங்கு! உதயநிதி விவாகரத்து வழக்கில் காணொலி விசாரணை இல்லை! முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை நிராகரிப்பு!குழந்தை பாலியல் கொலை: தமிழ்நாட்டில் அரசு என எதுவும் உள்ளதா? கனிமொழி எம்.பி. கேள்வி தமாகாவில் இருந்து யுவராஜா விலகல் பெரம்பலூர் அருகே கார் மீது லாரி மோதி விபத்து! 3 பேர் பலி!!அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் இறுதியானது!
/
செய்திகள்

ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும் சின்ன மருமகள் தொடர்!

சின்ன மருமகள் தொடர் 1 மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது குறித்து..

News image

சின்ன மருமகள் - படம் - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :15 ஜூன் 2026, 12:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சின்ன மருமகள் தொடர், இன்று(ஜூன் 15) முதல் 1 மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவராகும் கனவோடு திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கியுள்ள, தமிழ்செல்வியின் கதையை சொல்லும், "சின்ன மருமகள்" தொடர், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

டிஆர்பியிலும் முன்னணியில் உள்ள சின்ன மருமகள் தொடர், ஸ்வாரசியத்துடனும் விறுவிறுப்புடனும் 600 நாள்களைக் கடந்து ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்தத் தொடரில் நடிகை ஸ்வேதா நாயகியாகவும், அவருக்கு ஜோடியாக நவீன்குமார் நாயகனாகவும் நடித்து வருகின்றனர். மேலும் தாமரைச் செல்வி, பானுமதி, சங்கவி ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.

அண்மையில், சின்ன மருமகள் தொடரில் நடிகை சுஜிதா இணைந்துள்ளது, கதையில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனிடையே, சின்ன மருமகள் தொடரில் ஐஸ்வர்யா பாத்திரத்தில் நடித்து வரும் ஸ்வேதா, இந்தத் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இவருக்குப் பதில் நடிகை ஸ்வேதா குமார் ஐஸ்வர்யா பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9.30 மணி முதல் 10 மணி வரை ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்த சின்ன மருமகள் தொடர், இன்று முதல் 10.30 வரை, அதாவது ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 10 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த கனா கண்டேனடி தொடர், இரவு 10.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

It has been announced that the serial Chinna Marumagal, currently airing on Vijay TV, will be broadcast for one hour starting today (June 15).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கனா கண்டேனடி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

கனா கண்டேனடி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

இறுதி அத்தியாயத்தை நோக்கி மகாநதி தொடர்! விரைவில் நிறைவடைகிறது!

இறுதி அத்தியாயத்தை நோக்கி மகாநதி தொடர்! விரைவில் நிறைவடைகிறது!

சின்ன மருமகள் தொடரில் முக்கிய நடிகை மாற்றம்!

சின்ன மருமகள் தொடரில் முக்கிய நடிகை மாற்றம்!

சின்ன மருமகள் தொடரில் இணைந்த சுஜிதா!

சின்ன மருமகள் தொடரில் இணைந்த சுஜிதா!

விடியோக்கள்

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope