ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும் சின்ன மருமகள் தொடர்!

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சின்ன மருமகள் தொடர், இன்று(ஜூன் 15) முதல் 1 மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவராகும் கனவோடு திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கியுள்ள, தமிழ்செல்வியின் கதையை சொல்லும், "சின்ன மருமகள்" தொடர், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
டிஆர்பியிலும் முன்னணியில் உள்ள சின்ன மருமகள் தொடர், ஸ்வாரசியத்துடனும் விறுவிறுப்புடனும் 600 நாள்களைக் கடந்து ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
இந்தத் தொடரில் நடிகை ஸ்வேதா நாயகியாகவும், அவருக்கு ஜோடியாக நவீன்குமார் நாயகனாகவும் நடித்து வருகின்றனர். மேலும் தாமரைச் செல்வி, பானுமதி, சங்கவி ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.
அண்மையில், சின்ன மருமகள் தொடரில் நடிகை சுஜிதா இணைந்துள்ளது, கதையில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனிடையே, சின்ன மருமகள் தொடரில் ஐஸ்வர்யா பாத்திரத்தில் நடித்து வரும் ஸ்வேதா, இந்தத் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இவருக்குப் பதில் நடிகை ஸ்வேதா குமார் ஐஸ்வர்யா பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9.30 மணி முதல் 10 மணி வரை ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்த சின்ன மருமகள் தொடர், இன்று முதல் 10.30 வரை, அதாவது ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 10 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த கனா கண்டேனடி தொடர், இரவு 10.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
It has been announced that the serial Chinna Marumagal, currently airing on Vijay TV, will be broadcast for one hour starting today (June 15).
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