சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் கிளிம்ஸ்!

நடிகர்கள் அபிஷன் ஜீவிந், சிவராஜ்குமார் நடிப்பில் உருவாகும் படத்தின் படப்பிடிப்பு கிளிம்ஸ் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.
டூரிஸ்ட் பேமிலி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றவர் அபிஷன் ஜீவிந். தொடர்ந்து, வித் லவ் என்கிற திரைப்படத்தில் நாயகனாக நடித்தும் கவனம் ஈர்த்தார்.
வணிக ரீதியாக அப்படம் வெற்றிப்படமானதால், அடுத்ததாக அறிமுக இயக்குநர் கௌதம் இயக்கத்தில் நாயகனாக நடிக்கிறார். இதில், நடிகர் சிவராஜ்குமார் அபிஷனுக்கு அப்பாவாக நடிக்க, நாயகிகளாக யோக லட்சுமி, சிவானி நாகரம் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
தற்போது, இப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ளது. இதற்கான கிளிம்ஸ் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். அப்பா - மகன் உறவை முன்னிலைப்படுத்தும் படமாக இது உருவாகி வருகிறது.
The first schedule glimpse video of the film starring actors Abishen Jeevin and Shivarajkumar
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