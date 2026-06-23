ரஜினி - 173 அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பு நிறுவனம்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது திரைப்படம் குறித்து அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பு நிறுவனம்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தியளவில் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிக்கும் இப்படம் இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து ரஜினி தன் 173-வது படத்தை இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார். அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளாராம்.
தற்போது, இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பிரம்மாண்ட பாடலுடன் தொடங்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக, சென்னை பூந்தமல்லியில் செட் அமைக்க்கப்பட்டுள்ளதாம். இந்த நிலையில், ரஜினி - 173 திரைப்படம் குறித்த புதிய அறிவிப்பை இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
அஷ்வத் மாரிமுத்து நடிகராக பிரதீப் ரங்கநாதன் தயாரிக்கும் படத்தில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Production company shares an update on actor Rajinikanth's 173rd film.
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