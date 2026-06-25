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பவன் கல்யாண் நடிக்கும் ஓஜி - 2 அறிவிப்பு!

ஓஜி - 2 அறிவிப்பு...

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Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் சுஜித் இயக்கத்தில் ஓஜி திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகிறது.

ஆந்திர துணை முதல்வரும் நடிகருமான பவன் கல்யாண் - இயக்குநர் சுஜித் கூட்டணியில் உருவான ’தே கால் ஹிம் ஓஜி’ திரைப்படம் கடந்தாண்டு பிரம்மாண்டமாக வெளியானது.

அதிரடி ஆக்சன் காட்சிகள், காட்சிகளை உருவாக்கிய விதம் என சில விஷயங்கள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்ததால், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 350 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது. தமன் இசையமைத்த பின்னணி இசைகள் பெரிதாக உதவின.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் சுஜித் இயக்கத்தில் பவன் கல்யாண் ஓஜி - 2 திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓஜி யுனிவர்ஸ் எனப் பெயரிடப்பட்ட இதன் அறிமுக விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், பவல் கல்யாண் போர் பின்னணியில் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The second part of the movie OG is being made under the direction of Sujeeth.

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