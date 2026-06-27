Dinamani
என்னை வைத்தே திமுக கூட்டணியை உடைக்க முயற்சித்தனர்: திருமாவளவன்திருப்பதியில் அலைமோதும் கூட்டம்: ஸ்ரீவாணி, விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகள் நாளை ரத்துஈரான் என்ற நாடே இருக்காது: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!அடுத்த கூட்டத்தொடரில் முதல்வரின் டான்ஸ் இருக்கலாம்: உதயநிதிதில்லி பிரதிநிதி நியமனம்: முதல்வருக்கு அதிகாரம் உள்ளது - திருமாவளவன்திமுக - அதிமுக சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க இன்று காலை வரையில் முயற்சி: நிர்மல் குமார்
/
செய்திகள்

பாக்யராஜ் மறைவு: நடிகர் மம்மூட்டி நேரில் அஞ்சலி!

மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜுக்கு, மலையாள நடிகர் மம்மூட்டி நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

News image

பாக்யராஜ் / மம்மூட்டி

Updated On :27 ஜூன் 2026, 10:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மறைந்த இயக்குநர் கே. பாக்யராஜுக்கு, மலையாள நடிகர் மம்மூட்டி நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ் இன்று காலை மாரடைப்பால் காலமானார். அவரது உடல், நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

திரையுலகினர், அரசியல் பிரமுகர்கள் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வரும் நிலையில், மலையாள நடிகர் மம்மூட்டி நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

பாக்யராஜை இழந்து வாடும் அவரது மனைவி பூர்ணிமா மற்றும் மகன் சாந்தனுவுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, முதல்வர் விஜய், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் போன்ற பலரும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

Summary

Passing of Bhagyaraj: Actor Mammootty pays personal tribute!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இயக்குநர் பாக்யராஜ் காலமானார், திரையுலகினர் அஞ்சலி - புகைப்படங்கள்

இயக்குநர் பாக்யராஜ் காலமானார், திரையுலகினர் அஞ்சலி - புகைப்படங்கள்

கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!

கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!

பாரதிராஜாவுக்கு திரையுலகம் அஞ்சலி - புகைப்படங்கள்

பாரதிராஜாவுக்கு திரையுலகம் அஞ்சலி - புகைப்படங்கள்

எனக்கும் அவருக்குமான உறவு... பாரதிராஜா உடலுக்கு இளையராஜா அஞ்சலி!

எனக்கும் அவருக்குமான உறவு... பாரதிராஜா உடலுக்கு இளையராஜா அஞ்சலி!

விடியோக்கள்

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

வெளியானது அடி போடி பாடல்!