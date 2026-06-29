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சிந்து பைரவி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மீண்டும் மாற்றம்!

விஜய் தொலைக்காட்சியின் சிந்து பைரவி கச்சேரி ஆரம்பம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரத்தில் மீண்டும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...

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சிந்து பைரவி தொடரின் போஸ்டர் - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 4:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் சிந்து பைரவி கச்சேரி ஆரம்பம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மாலை 6.30 மணிக்கு சிந்து பைரவி தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரில் நடிகர் திரவியம் நாயகனாகவும் பவித்ரா பி நாயக் நாயகியாகவும் நடித்து வருகின்றனர்.

இவர்கள் மட்டுமின்றி ஆர்த்தி சுபாஷ், ஆனந்த கிருஷ்ணன், சுமலதா மதன், காயத்ரி கிருஷ்ணன், சஹானா ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

ஆண்டாள் அழகர், தேன்மொழி பிஏ, சின்ன தம்பி உள்ளிட்டத் தொடர்களை இயக்கிய இயக்குநர் பிரான்சிஸ் கதிரவன் இத்தொடரை இயக்குகிறார்.

கடந்த 2025 - ஜனவரி 20 ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் இத்தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் ஏற்கெனவே மாற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஒளிபரப்பு நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குடும்ப போராட்டங்களுக்கு நடுவே மலரும் காதலை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு வரும் சிந்து பைரவி கச்சேரி ஆரம்பம் தொடருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதால், அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

சிந்து பைரவி கச்சேரி ஆரம்பம் தொடர் இனி, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை 6 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. மறுஒளிபரப்பு இரவு 10.30 மணிக்கு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Vijay TVs Sindhu Bairavi Kacheri Arambam serial time changed

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