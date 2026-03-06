Dinamani
2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கைஅல்-காய்தா, ஐஎஸ் அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டு நடவடிக்கை: ஐ.நா.வில் இந்தியா வலியுறுத்தல்பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த ஆளுமைகளுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடல்சீனாவின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 7% உயா்வுமத்திய கிழக்கு போா் : இந்தியாவில் யூரியா உற்பத்தி சரிவு: உர விலை உயரும் அபாயம்?
/
செய்திகள்

240 நாடுகளில் வெளியாகும் தமிழ் இணையத் தொடர்!

நடிகர் ரிஷி காந்த் நடித்துள்ள லோக்கல் டைம்ஸ் இணையத் தொடர் குறித்து...

News image
லோக்கல் டைம்ஸ் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / ரிஷி காந்த்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 9:01 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரிஷி காந்த் நடித்துள்ள லோக்கல் டைம்ஸ் இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் நேரடியாக, வரும் மார்ச் 13ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்தியா மட்டுமல்லாமல், 240 நாடுகளிலும் ஆங்கில மொழி சப்டைட்டில் (துணையுரை) உடன் வெளியாகிறது.

வட்டம், எஃப்ஐஆர், கல்யாண் சமயல் சாதம் படங்களில் நடித்து கவனம்பெற்ற நடிகர் பிரவீன் முத்துரங்கன் எழுதி நடித்துள்ள புதிய இணையத் தொடர்தான் லோக்கல் டைம்ஸ். இதில் ரிஷி காந்த் முதன்மை கதாபாத்திரமாக நடிக்கிறார்.

இந்தத் தொடரை அறிமுக இயக்குநர் நவீன் ஜார்ஸ் தாமஸ் இயக்க, ஜிதீன் துரை சார்பில் ஃபேன்பாய் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயார்த்துள்ளது. இந்தத் தொடரில் ரிஷிகாந்த், அப்தூல் லீ, மௌரீஷ் தாஸ், சின்னி ஜெயந்தி, நந்திதா ஸ்ரீகுமார் நடித்துள்ளார்கள்.

நகைச்சுவைத் தொடராக உருவாகியுள்ள இந்தத் தொடர் மொத்தம் 7 எபிசோடுகளாக உருவாகியுள்ளது. வீரா, அழகு, வள்ளி, முத்து என்ற நான்கு நண்பர்களின் கதையாக இந்தத் தொடர் உருவாகியுள்ளது.

அமேசான் பிரைம் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் நிஹில் மதோக், “லோக்கல் டைம்ஸ் மிகவும் கிராமத்திய, தொடர்புடைய, உணர்ச்சிகளால் உருவாகிய இந்தத் தொடரால் எங்களுக்குப் பெருமையாக இருக்கிறது.

வாரப் பத்திரிக்கையில் தொடங்கும் நண்பர்கள் பற்றிய இந்தத் தொடர் உலகம் முழுவதும் கவனம் ஈர்க்கும் என நம்புகிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

படத்தின் தயாரிப்பாளர், “சாதாரணமான, மனதுக்கு லேசான கதையை இயல்பான மக்களின் கதையைக் கூற முயற்சித்திருக்கிறோம். வாரச் செய்தித்தாள் நமக்கு மிகவும் பழக்கமானது. இருந்தும் இதில் நான்கு நண்பர்கள் பற்றின கதைதான் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இன்ஸ்பெக்டர் ரிஷி தொடருக்குப் பிறகு அமேசானுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது” எனக் கூறியுள்ளார்.

summary

Prime Video Announces March 13 as the Global Premiere of Tamil Original Comedy-Drama Series Local Times with a Rib-Tickling Trailer.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மகளே என் மருமகளே தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

மகளே என் மருமகளே தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

கவனம் ஈர்க்கும் சமுத்திரக்கனியின் தடயம் டிரைலர்!

கவனம் ஈர்க்கும் சமுத்திரக்கனியின் தடயம் டிரைலர்!

மாதவன், நிமிஷாவின் லெகஸி இணையத் தொடரின் டீசர்!

மாதவன், நிமிஷாவின் லெகஸி இணையத் தொடரின் டீசர்!

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 8 முதல் 14 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 8 முதல் 14 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு