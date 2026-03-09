Dinamani
நாடாளுமன்றத்தைவிட்டு ஓடிவிட்டார் மோடி! மேற்காசியப் போர் பற்றி விவாதிக்க வேண்டாமா? - ராகுல் காந்திகரூர் பலி: விஜய் ஆஜராக சிபிஐ மீண்டும் சம்மன்! ஜனநாயகன்: மறு ஆய்வு ஒத்திவைப்பு கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரைத் தாண்டியது!தமிழ்நாடு முழுவதும் மார்ச் 12-ல் தவெக போராட்டம்!
/
செய்திகள்

தமிழில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகும் ஹிந்தி சீரியல்கள்!

தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் ஹிந்தி மொழித் தொடர்கள் குறித்து...

News image
தமிழில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள ஹிந்தி மொழித் தொடர்கள்- படம் - இன்ஸ்டாகிராம்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 10:19 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹிந்தி மொழியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற சின்ன திரை தொடர்கள் தமிழில் மொழிமாற்றம் (டப்பிங்) செய்யப்பட்டு ஒளிபரப்பாகவுள்ளன.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹிந்தி தொடர்கள் நேரடியாக தமிழில் ஒளிபரப்பான நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஹிந்தி தொடர்கள் தமிழுக்கு வருகின்றன.

இல்லத்தரசிகளை மட்டுமின்றி இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் வகையிலும் சின்ன திரை தொடர்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. புதிய களங்களில் தொடர்களை எடுக்கவும் அதை ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கையிலும் தொலைக்காட்சிகள் ஈடுபட்டுள்ளன.

இதனால், சமீபகாலங்களாக ஒளிபரப்பாகி வரும் தொடர்களுக்கும் அதில் நடிக்கும் நடிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உருவாகியுள்ளது. சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு இணையாக சின்ன திரை தொடர்களும் மக்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னணி தமிழ்த் தொலைக்காட்சியிலேயே பிறமொழித் தொடர்கள் தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு ஒளிபரப்பாகி வந்தது. சமீப காலங்களாக தமிழிலேயே ஹிந்தி தொடர்களுக்கு இணையான பிரமாண்ட தயாரிப்புகளுடன் தொடர்கள் ஒளிபரப்பாகி வருகின்றன.

காதல் ஒரு வானவில்

காதல் ஒரு வானவில்

இந்நிலையில் மீண்டும் தமிழில் ஹிந்தி மொழித் தொடர்கள் நேரடியாக மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. அந்தவகையில், ஹிந்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற குச் ராங் பியார் கி அசே பாய் (Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi) பெய்ஹாத் (Beyhadh) ஆகிய இரு தொடர்கள் காதல் ஒரு வானவில், எல்லை இனி இல்லை ஆகிய பெயர்களில் தமிழில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளன.

எல்லை இனி இல்லை

எல்லை இனி இல்லை

புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள சோனி விழா தொலைக்காட்சியில் இந்த இரு தொடர்களும் ஒளிபரப்பாகவுள்ளன. ஜூன் முதல் இவை ஒளிபரப்பாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

summary

Hindi serials to be aired in Tamil again

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

பின்னணி குரலுக்காக ஒரே மேடையில் விருது பெற்ற தாய் - மகள்!

பின்னணி குரலுக்காக ஒரே மேடையில் விருது பெற்ற தாய் - மகள்!

அய்யனார் துணை தொடருக்கும் பெருகும் ஆதரவு! இந்த வார டிஆர்பி!

அய்யனார் துணை தொடருக்கும் பெருகும் ஆதரவு! இந்த வார டிஆர்பி!

திருமண பந்தத்தில் இணைந்த சின்ன திரை பிரபலம்!

திருமண பந்தத்தில் இணைந்த சின்ன திரை பிரபலம்!

சிறந்த பிறந்தநாள் பரிசு! கருவுற்றிருப்பதை அறிவித்த சின்ன திரை நடிகை!

சிறந்த பிறந்தநாள் பரிசு! கருவுற்றிருப்பதை அறிவித்த சின்ன திரை நடிகை!

வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு