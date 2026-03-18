பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நாயகனாக நடித்துள்ள “எல்ஐகே” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் கூட்டணியில் உருவான “எல்ஐகே” திரைப்படம் கடந்த 2025 அக்டோபர் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டு பின்னர் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் எஸ்ஜே சூர்யா, யோகி பாபு, கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான், ஷாரா, கௌரி கிஷன், மாளவிகா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், எல்ஐகே திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 3 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு புதன்கிழமை (மார்ச் 18) அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நாயகனாக நடித்து வெளியான “லவ் டுடே”, “டிராகன்” மற்றும் டியூட் போன்ற திரைப்படங்கள் ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து மாபெரும் வெற்றியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
summary
The release date of the film “LIK”, starring actor Pradeep Ranganathan, has been announced.
டிரெண்டிங்
தயாரிப்பாளராகும் பிரதீப் ரங்கநாதன்?
டிராகன் - 2 அப்டேட் கொடுத்த பிரதீப் ரங்கநாதன்!
எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?
எல்ஐகே வெளியீடு எப்போது?
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...