சசிகுமாரின் வதந்தி - 2 டீசர்!

நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவான வதந்தி - 2 திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சசிகுமார், அபர்ணா தாஸ், விவேக் பிரசன்னா உள்ளிட்டோர் வதந்தி - 2 இணையத் தொடரில் நடித்துள்ளனர்.
இயக்குநர் புஷ்கர் - காயத்ரி இணையின் மேற்பார்வையில் உருவான இத்தொடர், முதல் பாகத்தைப் போன்றே கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரியின் மனப்போராட்டங்களாக உருவாகியுள்ளது.
இதில், நடிகர் சசிகுமார் மூசா ராஸா என்கிற காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு கதைக்களம் உருவாகியுள்ளது.
இத்தொடர் விரைவில் அமேசான் பிரைம் தளத்தில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
