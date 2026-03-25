ஜுமான்ஜி 3 படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம்!

ஹாலிவுட் நடிகர் டிவைன் ஜான்சன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜுமான்ஜி 3 திரைப்படம் குறித்து...

ஜுமான்ஜி 3 படத்தின் போஸ்டர்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 11:54 am

ஹாலிவுட் நடிகர் டிவைன் ஜான்சன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜுமான்ஜி 3 திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சோனி பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜுமான்ஜி 3 திரைப்படம் தொடக்கத்தில் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வெளியாகுமெ அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, டிசம்பர் இறுதியில் 28ஆம் தேதி வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் கிறிஸ் வான் ஆல்ஸ்பர்க் எழுத்தில் 1981ல் வெளியான ஜுமான்ஜி என்ற குழந்தைகளுக்கான புத்தகத்தை மையமாக வைத்து முதன்முதலில் 1995ல் அதே பெயரில் திரைப்படமாக வெளியானது.

இந்தப் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து 2005, 2017, 2019ல் முறையே ஸ்துரா: எ ஸ்பேஸ் அன்வென்சர், ஜுமான்ஜி: வெல்கம் டு த ஜங்கள், ஜுமான்ஜி: தி நெக்ஸ்ட் லெவல் திரைப்படங்கள் வெளியானது.

தற்போது, சோனி தயாரிப்பில் ஜுமான்ஜி மூன்றாவது பாகத்தை ஜேக் கஸ்டன் இயக்கியுள்ளார். முந்தைய படங்களுக்கு திரைக்கதை எழுதிய ஜெஃப் பின்க்னெர், ஸ்காட் ரோஸென்பர்க் எழுதியுள்ளார்கள்.

பாலஸ்தீனத்துக்கு விடுதலை வேண்டும்..! ஆஸ்கர் மேடையில் ஹாலிவுட் நடிகரின் பேச்சு!

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

டாக்ஸிக் வெளியீட்டில் மாற்றம்!

டாக்ஸிக் முதல் பாடல் எப்போது? கியாரா அத்வானி வெளியிட்ட போஸ்டர்!

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

24 மார்ச் 2026
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

24 மார்ச் 2026
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

24 மார்ச் 2026