இணையத்தில் வைரலாகும் வாரணாசி செட்!

வாரணாசி திரைப்படம் குறித்து...

News image

வாரணாசி செட் மாதிரி

Updated On :25 மார்ச் 2026, 8:28 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எஸ்.எஸ். ராஜமௌலியின் வாரணாசி திரைப்பட செட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளன.

இந்திய திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவரான எஸ்.எஸ். ராஜமௌலியின் இயக்கத்தில் நடிகர் மகேஷ் பாபு நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் “வாரணாசி”.

மிகப் பெரிய பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் இப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியான நாள்முதல் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா உள்பட பல பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

நடிகர்கள் பிருத்விராஜ், பிரியங்கா சோப்ரா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் இந்தப் புதிய படத்திற்கு ஆஸ்கர் விருது வென்ற இசையமைப்பாளர் எம்.எம். கீரவாணி இசையமைக்கின்றார்.

“வாரணாசி” திரைப்படம் வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இன்னும் வெளியீட்டிற்கு ஓராண்டு இருந்தாலும் படம் குறித்து சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பகிரப்பட்டபடியே இருக்கின்றன.

அந்த வகையில், இப்படத்திற்காக காசி கோவில் மற்றும் கங்கை படித்துறைக்கான செட் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது. முக்கியமாக, ஒட்டுமொத்த காசியையும் பிரதிபலிக்கும் மினியேச்சர் எனப்படும் சிறிய மாதிரி செட் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

ஆலடி அருணாவை வீழ்த்த ஆலங்குளம் வந்த ராஜீவ் காந்தி! முன்னாள் எம்.பி. எஸ்.எஸ். ராமசுப்பின் நினைவலைகள்!

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: ஐஓபி, வருமான வரித்துறை வெற்றி

தென்காசி - வாரணாசி இடையே காசிவிஸ்வநாதா் சிறப்பு ரயில் இயக்க பாஜக கோரிக்கை

வாரணாசி வெளியீட்டுத் தேதியை உறுதி செய்தார் ராஜமௌலி!

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
19 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
19 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
22 மணி நேரங்கள் முன்பு