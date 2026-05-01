டூரிஸ்ட் ஃபேமலி ஓராண்டு நிறைவு... அபிஷன் ஜீவிந் பகிர்ந்த பதிவு!

டூரிஸ்ட் ஃபேமலி படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் பகிர்ந்த பதிவு குறித்து...

டூரிஸ்ட் ஃபேமலி படப்பிடிப்பில் அபிஷன் ஜீவிந் - படம்: இன்ஸ்டா / அபிஷன் ஜீவிந்.

Updated On :1 மே 2026, 10:41 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டூரிஸ்ட் ஃபேமலி படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஓராண்டு நிறைவைத் தொடர்ந்து, “என் வாழ்க்கையை மாற்றிய திரைப்படம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் சசிகுமார், நடிகை சிம்ரன் நடிப்பில் உருவான டூரிஸ்ட் ஃபேமலி திரைப்படம் கடந்தாண்டு ஏப்.29, 2025ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

மில்லியன் டாலர் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் தனது முதல் படமாக டூரிஸ்ட் ஃபேமலியை இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் இயக்கியிருந்தார். இந்தப் படத்துக்கு கிடைத்த அமோக வரவேற்பில் அவர் நாயகனாகவும் ஒரு படத்தில் நடித்து முடித்தார்.

டூரிஸ்ட் ஃபேமலி படத்திற்கு சென்னை திரைப்பட விழாவில் விருது கிடைத்தது. 98-ஆவது ஆஸ்கர் விருதில் சிறந்த படத்துக்கான பட்டியலில் தேர்வாகியிருந்தது.

இந்த நிலையில், ஓராண்டு நிறைவை முன்னிட்டு படத்தின் படப்பிடிப்பு விடியோவை இயக்குநர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டு, “என் வாழ்க்கையை மாற்றிய திரைப்படம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Tourist Family Completes One Year... A Post Shared by Abishan Jeevinth

இந்தியாவின் பெருமை அஜித் குமார்..! ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் புகழாரம்!

ஜீது முண்டாவை ஞாபகப்படுத்திய கர திரைப்படம்..! மாரி செல்வராஜ் புகழாரம்!

வாக்குப் பதிவு நாளில் சுற்றுலாத் தலங்கள் மூடல்!

நானும் பா. இரஞ்சித்தும் பரம்பரை எதிரிகளா? வைரலாகும் மோகன். ஜி பதிவு!

