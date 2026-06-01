அபிஷன் ஜீவிந் - சிவராஜ்குமார் படம் தொடக்கம்!

அபிஷனின் புதிய படம்..

அபிஷன் ஜீவிந் - சிவராஜ்குமார்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 4:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் அபிஷன் ஜீவிந், சிவராஜ்குமார் நடிப்பில் உருவாகும் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

டூரிஸ்ட் பேமிலி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றவர் அபிஷன் ஜீவிந். தொடர்ந்து, வித் லவ் என்கிற திரைப்படத்தில் நாயகனாக நடித்தும் கவனம் ஈர்த்தார். வணிக ரீதியாக அப்படம் வெற்றிப்படமானதால், அடுத்ததாக அறிமுக இயக்குநர் கௌதம் இயக்கத்தில் நாயகனாக நடிக்கிறார்.

இதில், நடிகர் சிவராஜ்குமார் அபிஷனுக்கு அப்பாவாக நடிக்கவுள்ளாராம். இன்று, அபிஷனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு படத்தின் பூஜை புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளனர். இப்படத்தில் நாயகிகளாக யோக லட்சுமி, சிவானி நாகரம் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

இந்தாண்டு வெளியீடாகவே திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Filming is currently underway for a movie starring actors Abishan Jeevinth and Shivarajkumar.

தொடர்புடையது

ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கும் வெக்கை! போஸ்டர் வெளியீடு!

இரண்டாம் உலகப் போர் கதை! படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்த சசிகுமார்!

டூரிஸ்ட் ஃபேமலி ஓராண்டு நிறைவு... அபிஷன் ஜீவிந் பகிர்ந்த பதிவு!

சிவராஜ்குமாரின் தமிழ்ப்படம் அறிவிப்பு!

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

