நியூயார்க் இந்தியத் திரைப்பட விழாவில் அசாமிய படமான ஆகுதி திரையிடல்!

நியூயார்க் இந்தியத் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட “ஆகுதி” எனும் அசாமியத் திரைப்படம் தேர்வாகியுள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான நியூயார்க் இந்தியத் திரைப்பட விழாவில், அறிமுக இயக்குநர் ஸ்நிக்தா பி. ராய் இயக்கிய “ஆகுதி” எனும் அசாமிய மொழி திரைப்படம் வரும் மே 30 ஆம் தேதி வேர்ல்ட் பிரிமீயர் பிரிவின் கீழ் திரையிடப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்நிக்தா பி. ராய் எழுதி, இயக்கி, படத்தொகுப்பு செய்துள்ள இந்தப் படம் குழந்தைப் பருவத்தில் தாயை இழந்து அந்த ஏக்கத்தில் வாழும் 8 வயது சிறுமிக்கும், அவளின் தந்தைக்கும் இடையிலான உறவை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படத்தில், லக்கி எனும் கதாபாத்திரத்தில் குழந்தை நட்சத்திரம் கவிஷா மஹாந்தா நடித்துள்ளார். மேலும், நீலீம் சேட்டியா, அனிஷா ஹசாரிகா, அருண் ஹசாரிகா மற்றும் அனன்யா ஹசாரிகா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
அசாம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்வியலை மையப்படுத்தி மிகவும் குறைவான திரைப்படங்களே உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், இதுபோன்ற சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் அசாமிய மொழி படங்கள் தேர்வு செய்யப்படுவது அம்மாநில திரைத்துறைக்கு மிகப் பெரிய அங்கீகாரமாகக் கருதப்படுகிறது.
முன்னதாக, 2001 ஆம் ஆண்டு செப். 11 அன்று நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற பயங்கரவாதத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச சமூகத்துக்கு இந்திய கலாசாரம் குறித்த புரிதலை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த திரைப்பட விழா நடத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
The Assamese film titled "Aakuti" has been selected to be screened at the New York Indian Film Festival.
