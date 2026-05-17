Dinamani
நாடு முழுவதும் 736 அணைகள் ரூ. 10,211 கோடி செலவில் சீரமைப்புவெள்ளி இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு கடும் கட்டுப்பாடு3-ஆவது, 4-ஆவது குழந்தை பெற்றால் ஊக்கத் தொகை: ஆந்திர முதல்வா் அதிமுகவுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்குவது ஜனநாயக நெறிமுறைகளுக்கு எதிரானது: ரவிக்குமாா் எம்.பி.பயங்கரவாதத்தை தூண்டினால் புவியில் ஓா் அங்கமாக பாகிஸ்தான் இருக்காது! ராணுவ தலைமைத் தளபதிநாடாளுமன்ற நிலைக் குழுக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்: 53% உறுப்பினா்கள் மட்டுமே பங்கேற்பு
/
செய்திகள்

ஓடிடியில் ஹார்ட் பீட் நாயகியின் கொலைச்சேவல்!

கொலைச்சேவல் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

News image

கொலைச்சேவல் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹார்ட் பீட் நாயகி தீபா பாலு நடித்துள்ள கொலைச்சேவல் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

வி.ஆர். துதிவாணன் எழுதி, இயக்கியுள்ள கொலைச்சேவல் படத்தில், கலையரசன் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் கலையரசனுக்கு ஜோடியாக ஹார்ட் பீட் நாயகி தீபா பாலு நடித்திருக்கிறார்.

ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரில் ரீனா பாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமான தீபா பாலு, கொலைச்சேவல் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.

இப்படத்தை ஆர்பி பிலிம்ஸ், ஆர்பி பாலா தயாரித்துள்ளார். மேலும், இந்தப் படத்தில் பால சரவணன், அகரன் வெங்கட், ஆதவன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்துக்கு பி.ஜி. முத்தைய்யா ஒளிப்பதிவு செய்ய, சாந்தன் இசையமைத்துள்ளார்.

சாதி மறுப்புத் திருமணம் செய்து கொண்ட காதலர்கள் (கலையரசன் - தீபா பாலு) தங்களின் குலதெய்வக் கோயிலுக்குச் செல்லும்போது எதிர்கொண்ட சவால்களை பிரதானப்படுத்தி இந்தப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3 ஆண்டுகள் காத்திருப்புக்குப் பிறகு கொலைச்சேவல் திரைப்படம் கடந்த மார்ச் 13 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், கொலைச்சேவல் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

Summary

The film Kolaiséval, starring Heart Beat actress Deepa Balu, has been released on an OTT platform.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஹார்ட் பீட் - 3 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்! வெளியீடு எப்போது?

ஹார்ட் பீட் - 3 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்! வெளியீடு எப்போது?

ஓடிடியில் வெளியாகும் செல்வராகவனின் மனிதன் தெய்வமாகலாம்!

ஓடிடியில் வெளியாகும் செல்வராகவனின் மனிதன் தெய்வமாகலாம்!

தொடர் விடுமுறையைக் கொண்டாட இத்தனை படங்களா? இந்த வார ஓடிடி வெளியீடு!

தொடர் விடுமுறையைக் கொண்டாட இத்தனை படங்களா? இந்த வார ஓடிடி வெளியீடு!

ஓடிடியில் வெளியாகும் பிளாக்பஸ்டர் காமெடி, ஹாரர் திரைப்படம்!

ஓடிடியில் வெளியாகும் பிளாக்பஸ்டர் காமெடி, ஹாரர் திரைப்படம்!

விடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மே 2026, 8:04 pm IST