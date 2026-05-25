தர்மேந்திராவின் பத்ம விபூஷண் விருதை பெற்றுக்கொண்டார் ஹேமமாலினி! கலைத் துறை பட்டியல்!

வயலின் இசைக் கலைஞர் டாக்டர் என். ராஜம் பத்ம விபூஷண் விருதை பெற்றுக்கொண்டார்.

குடியரசுத் தலைவரிடம் பத்ம விருது பெற்றுக்கொண்ட ஹேம மாலினி - பிடிஐ

Updated On :25 மே 2026, 8:16 pm IST

பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திராவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பத்ம விபூஷண் விருதை நடிகையும் அவரின் மனைவியுமான ஹேம மாலினி குடியரசுத் தலைவரிடம் இன்று (மே 25) பெற்றுக்கொண்டார்.

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா தில்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பத்க விருது அறிவிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு இன்று விருதுகளை வழங்கினார்.

இதன்படி கலைத் துறையில் 300 படங்களுக்கும் மேல் நடித்து பாலிவுட் திரை உலகிற்கு தன்னிகரற்ற சேவையாற்றியதற்காக மறைந்த நடிகர் தர்மேந்திராவுக்கு பத்ம விபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த விருதை குடியரசுத் தலைவரிடம் அவரின் மனைவி ஹேம மாலினி பெற்றுக்கொண்டார்.

பாலிவுட் நடிகர் அரவிந்த் வைத்தியா பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டார்.

பெங்காலி சூப்பர் ஸ்டார் புரோசென்ஜித் சாட்டர்ஜி பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டார்.

தபேலா கலைஞர் குமார் போஸ், பிகார் நாட்டுப்புற பாடகர் பாரத் சிங் பாரதி ஆகியோரும் பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர்.

