பாவம் பரதநாட்டியம்! விமர்சிக்கப்படும் அனன்யா பாண்டே நடனம்!

அனன்யா பாண்டே

Updated On :26 மே 2026, 1:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை அனன்யா பாண்டேவின் நடனக் காட்சி விமர்சனங்களைச் சந்தித்து வருகிறது.

பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர் அனன்யா பாண்டே. பல முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடியாக நடித்து வருபவர் என்பதால் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவரைச் சமூக வலைதளங்களில் பின்தொடர்கின்றனர்.

இறுதியாக, சந்த் மேரா தில் (chand mera dil) என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம் மே. 22 திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.

ஆனால், இப்படத்தில் இடம்பெற்ற அனன்யா பாண்டேவின் பரதநாட்டிய நடனக் காட்சி கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. காரணம், பரதநாட்டியத்தின் ஒழுக்கத்தையும், முத்திரைகளையும் அவமானப்படுத்துவது போல் நடனம் இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த மோசமான நடனக் காட்சியில் அனன்யா பாண்டேவின் பின்னணியில் நட்ராஜர் சிலையையும் வைத்திருப்பதால் பலரும் நல்ல கலையை சீரழிக்கவே இப்படியான காட்சிகளை வைக்கிறார்கள் என ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

இந்த கடுமையான விமர்சனங்களால் படக்குழுவினர் இக்காட்சியை நீக்குவார்களா? என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.

Actress Ananya Panday's dance sequence is facing criticism.

