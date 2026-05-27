Dinamani
பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்! அதிமுக இரு தரப்பு மனுக்கள் மீது நாளை முடிவு! பேரவைத் தலைவர் அதிமுகவிலிருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கிவிட்டது! பதவி ஆசை இல்லை! எஸ்.பி. வேலுமணி தில்லியில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு வரவேற்பு!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? குண்டர் தடுப்புச் சட்ட ரத்து வழக்கு! உயர் நீதிமன்றத்தில் காத்திருக்கும் முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண்!இணையும் அதிமுக: இபிஎஸ்ஸுடன் எஸ்.பி. வேலுமணி சந்திப்பு!பைஜுஸ் நிறுவனர் ரவீந்திரனுக்கு 6 மாதம் சிறைத் தண்டனை!பினராயி விஜயன் வீடு உள்பட 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!
/
செய்திகள்

அமைச்சரவையில் 2 பிராமணர்கள்: எதிர்நீச்சல் இயக்குநர் திருச்செல்வம் கருத்து!

தமிழக அமைச்சரவையில் இரண்டு பிராமணர்கள் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து எதிர்நீச்சல் இயக்குநர் வெளியிட்ட விடியோ குறித்து...

News image

அமைச்சரவையில் பிராமணர்களுக்கு இடமளிக்கப்பட்டது குறித்து பேசும் இயக்குநர் திருச்செல்வம் - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :27 மே 2026, 4:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக அமைச்சரவையில் இரண்டு பிராமணர்கள் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து எதிர்நீச்சல் தொடரின் இயக்குநர் திருச்செல்வம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விடியோ வெளியிட்டுள்ள திருச்செல்வம் பேசியதாவது:

''சமீபத்தில் பதவியேற்ற தமிழக அமைச்சரவையில் 2 பிராமணர்கள். அறநிலையத் துறையை பிராமணர்கள் கையில் எப்படி ஒப்படைக்கலாம் என தமிழ்நாட்டில் மாறுபட்ட சிந்தனை உடையவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஒருகாலத்தில் கல்வி மறுக்கப்பட்டபோது இடஒதுக்கீடு மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது. காலம் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது. இப்போது பாகுபாடு குறைந்து சமநிலையை நோக்கி நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். இதில் 2 அமைச்சர்கள் பிராமணர்கள். இதை சந்தேகத்துடன் வகைப்படுத்துவது அரசை குறைத்து மதிப்பிடுவதாகும்.

சமுக நீதிகாத்த வீராங்கனை என்று ஜெயலலிதாவை நாம்தான் கூறினோம். ஜெயலலிதா பிராமணர்தானே. ஜெயலலிதாவை நம்பிய நாம் இவர்களையும் நம்பலாமே. இதில் என்ன தவறு. நல்லது நினைப்போம். நல்லதே நடக்கும்'' என திருச்செல்வம் பேசியுள்ளார்.

தவெக அமைச்சரவையில் இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சராக ரமேஷ், உணவுத் துறை அமைச்சராக வெங்கட்ரமணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த ஆட்சியில் பிராமணர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படவில்லை; ஆனால், இந்த ஆட்சியில் பிராமணர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வந்த நிலையில், திருச்செல்வம் இவ்வாறு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Summary

Two Brahmins in the Cabinet: Ethirneechal Director Thiruchelvam Comments goes viral

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கருப்புக்கு வரவேற்பு... உற்சாக மிகுதியில் கத்திய ஆர்ஜே பாலாஜி!

கருப்புக்கு வரவேற்பு... உற்சாக மிகுதியில் கத்திய ஆர்ஜே பாலாஜி!

விஜய்யின் ஆட்சியால் சினிமாவில் சுதந்திரம் கிடைக்கும்: பேரரசு நம்பிக்கை

விஜய்யின் ஆட்சியால் சினிமாவில் சுதந்திரம் கிடைக்கும்: பேரரசு நம்பிக்கை

இதெல்லாம் சினிமாவில் மட்டுமே சாத்தியம்... முதல்வர் விஜய்க்கு இயக்குநர் ஷங்கர் வாழ்த்து!

இதெல்லாம் சினிமாவில் மட்டுமே சாத்தியம்... முதல்வர் விஜய்க்கு இயக்குநர் ஷங்கர் வாழ்த்து!

பாரதம் வியக்க நல்லாட்சி புரிக! முதல்வர் விஜய்யை வாழ்த்திய இயக்குநர் பாலா!

பாரதம் வியக்க நல்லாட்சி புரிக! முதல்வர் விஜய்யை வாழ்த்திய இயக்குநர் பாலா!

விடியோக்கள்

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK