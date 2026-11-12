நன்றி இ(சாய்)சை... சாய் அபயங்கருக்குப் பதிலளித்த சூர்யா!
நடிகர் சூர்யா இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கருக்கு அளித்த பதில் குறித்து...
சாய் அபயங்கர், சூர்யா - படங்கள்: இன்ஸ்டா / சாய் அபயங்கர், சூர்யா
நடிகர் சூர்யா இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கருக்கு அளித்த பதிலில், “நன்றி சாய் (இசை)” என ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மலையாள இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான சீன் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவ. 6 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில் நஸ்ரியா, நஸ்லென், ஆனந்தராஜ், லால் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சுஷின் ஷ்யாம் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
நல்ல வரவேற்பைப் பெறும் இந்தப் படம் 5ஆவது நாள் வசூலாக உலக அளவில் ரூ. 205 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பலரும் நடிகர் சூர்யாவுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
சாய் அபயங்கர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “ஒருவரின் மாஸான சீன் படத்தைப் பார்த்தேன். அது சிறப்பாக இருந்தது. ஜித்து மாதவன் சகோதரர் அசத்திவிட்டார். அண்ணன் சூர்யாதான் எப்போதும் தி ஒன். ஃபயர்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனைப் பகிர்ந்த நடிகர் சூர்யா, “இசை (சாய்) நன்றி” எனக் கூறியுள்ளார். சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் சாய் அபயங்கரை ஆங்கிலத்த்தில் ஓர் எழுத்தைச் சேர்த்து ‘இசை அபயங்கர்’ என்று அழைத்து வருகிறார்கள். இதனைப் போலவே சூர்யாவும் கூறியுள்ளது கவனம் பெற்றுள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தில் நடிகர் சூர்யாவுக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்தப் படத்தின் வெற்றிக்கு சாய் அபயங்கரின் இசை முக்கிய பங்காற்றியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Isaaaaai âºï¸ Thank you https://t.co/MPqr7BQfHv— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) November 12, 2026
Summary
Thank you, issai... Suriya responds to Sai Abhyankar!
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