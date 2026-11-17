மின்னும் ஓர் இரவு படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு!
மின்னும் ஓர் இரவு படத்தின் டிரைலர் வெளியானது பற்றி...
மின்னும் ஓர் இரவு படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு
நடிகர் இனிகோ பிரபாகர் முதன்மை வேடத்தில் நடிக்கும் 'மின்னும் ஓர் இரவு' படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
எஸ்.பி. ராபர்ட் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் சிவபிரபு செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'மின்னும் ஓர் இரவு' படத்தில் முதன்மை வேடத்தில் இனிகோ பிரபாகர் நடித்துள்ளார்.
மேலும், இந்த படத்தின் நாயகியாக அஞ்சு கிருஷ்ணா அஷோக் நடிக்க சுப்பிரமணியம் சிவா, சத்யா, அருவி பாலா, உதயா, யாசர், ராஜன், அருவி மதன், பசுபதி உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பிரணவ் சூரஜ் இசையமைத்துள்ளார்.
கிரைம் திரில்லராக உருவாகியுள்ள 'மின்னும் ஓர் இரவு' படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த திரைப்படம் தமிழ்நாடு முழுவதும் வருகின்ற நவ. 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Trailer release for the film 'Minnum Oor Iravu'!
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