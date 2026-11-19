கணேஷ் கே. பாபு இயக்கத்தில் நடிக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்?
இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் நடிகராகத் திட்டமிட்டு வருகிறாராம்....
ஜேசன் சஞ்சய்
ஜேசன் சஞ்சய் கதாநாயகனாக நடிக்கும் திரைப்படத்தின் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
முதல்வர் விஜய்யின் மகனாக ஜேசன் சஞ்சய் சிக்மா திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராகத் திரைத்துறைக்கு அறிமுகமானார். அப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. ஓடிடியிலும் பேசப்படவில்லை. இதனால், நடிகராகும் திட்டத்தில் ஜேசன் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது.
தொடர்ந்து, இயக்குநர் அட்லி தயாரிப்பில் கதாநாயகனாக ஜேசன் சஞ்சய் அறிமுகமாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
ஆனால், தற்போது லைகா தயாரிப்பில் ஜேசன் நாயகனாக நடிக்க உள்ளதாகவும் இப்படத்தை டாடா, கராத்தே பாபு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய கணேஷ் கே. பாபு இயக்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இப்படத்தின் கதை முதலில் நடிகர் துருவ் விக்ரமுக்குச் சொல்லப்பட்டதாம். ஆனால், அவர் விலக ஜேசன் சஞ்சய்யிடம் சென்றதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Details have been revealed regarding the film in which Jason Sanjay stars as the lead actor.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.