ட்ரோன்ஸ் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி!
ட்ரோன்ஸ் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...
ட்ரோன்ஸ் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி. - படம் - எக்ஸ்
ட்ரோன்ஸ் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி திங்கள்கிழமை (அக். 5) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பன் பட்டர் ஜாம் படத்தின் இயக்குநர் ராகவ் மிர்தாத் இயக்கத்தில், ஜிஎம் மோர்கன் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவான வித்தியாசமான சர்ரியலிஸ்ட் ஃபேண்டஸி திரைப்படம் ட்ரோன்ஸ்.
வித்தியாசமான கற்பனை உலகம், ஹாரர் மற்றும் ஃபேண்டஸி அம்சங்கள் கலந்த கதைக்களம் ஆகியவை ட்ரோன்ஸ் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன.
இந்தப் படத்தில் நடிகைகள் சித்தி இத்னானி, அஞ்சலி நாயர் ஆகியோருடன் தேவதர்ஷினி, பரிதாபங்கள் புகழ் டிராவிட் செல்வம், விஜய் டிவி புகழ் குரேஷி, சினிமாவாலா சதீஷ், சசி செல்வராஜ் மற்றும் இப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமாகும் ஆர்ஜே தீபக் உள்ளிட்டோர் கதையின் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படமானது வரும் அக். 16 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
One Crazy Squadð¥— GM Morgan Films (@GMMorganFilms) October 5, 2026
One Surreal World ð¥
Endless Entertainment! ðð¥#DRONES ð¸ In Theaters October 16thð¬@GMMorganFilms @RMirdath @SiddhiIdnani @ianjalinair @DevadarshiniC @Dravid_Selvam @Mohamedkuraish1 @sathishoffl @SassiSelvaraj @imhari_sr_ @jayanthsm @Ruben_trailers pic.twitter.com/S9dBUzxaOQ
Summary
The release date of the movie Drones was announced on Monday (Oct. 5).
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