10 கோடி முறை... அதிகம் கேட்கப்படும் ஜெயிலர் - 2 பாடல்கள்!
ஜெயிலர் - 2 பாடல்கள் குறித்து...
ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் பாடல்கள் அதிகம் கேட்கப்பட்டு வருகின்றன.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதில், ரஜினியுடன் எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு உள்பட பலர் நடிக்கின்றனர்.
முதல் பாகம் கொடுத்த பெரிய வெற்றியால் இரண்டாம் பாகம் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. ஆனால், நேற்று (அக். 5) வெளியான இப்படத்தின் டிரைலர் காட்சிகள் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் பல்வேறு இசைத்தளங்களையும் சேர்த்து 10 கோடிக்கும் (100 மில்லியன்) அதிகமான முறை கேட்கப்பட்டுள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
The songs from the movie Jailer 2 are being listened to extensively.
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