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பிக் பாஸ் வீட்டில் சிறந்த திருடன் யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த போட்டி தொடக்கம்!

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில், வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த போட்டி தொடங்கியுள்ளது குறித்து...

வைரத்தை மறைத்துவைக்கும் டிடிஎஃப் வாசன்

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பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில், வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த கிரேட் டைமண்ட் ஹீஸ்ட் டாஸ்க் மீண்டும் வந்துள்ளது.

இந்த முறை யார் மற்றவர்களை விட புத்திசாலித்தனமாகச் செயல்பட்டு வைரத்தைத் திருடி வெற்றி பெறப் போகிறார்கள்? சிறந்த திருடன் யார்? திருடர்களிலேயே மிகச் சிறந்தவர் யார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கிடையே, டான்ஸ் மரத்தான் டாஸ்க்கும் போட்டியை மேலும் சுவாரஸ்யமாக்குகிறது. மற்ற போட்டியாளர்கள் நடனத்தில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், முன்னோட்ட விடியோவில் (ப்ரோமோ) காட்டியபடி டி.டி.எஃப். வாசன் அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி வைரத்தைத் திருடி மறைத்து வைக்கிறார்.

வாசனின் இந்தத் திட்டம் அவருக்கு வெற்றியைத் தேடித்தருமா? அல்லது மற்ற போட்டியாளர்கள் அவரது திட்டத்தைக் கண்டுபிடிப்பார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

இரண்டு டாஸ்க்குகளும் இணைந்து வீட்டில் பரபரப்பு, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்களை ஏற்படுத்த, இறுதியில் வைரத்தைத் திருடுவதில் யார் மாஸ்டர் என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் என்கிறது பிக் பாஸ் குழு.

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியை தினமும் இரவு 9:30 மணிக்கு விஜய் டிவியில் பார்க்கலாம். ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஸ்ட்ரீம் செய்யலாம். இதுமட்டுமின்றி பிக் பாஸ் வீட்டின் 24 மணி நேர நேரலை ஒளிபரப்பையும் ஹாட் ஸ்டாரில் காணலாம்.

Summary

Bigg boss 10 tamil Who is the best thief in the Bigg Boss house The much-awaited contest begins

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