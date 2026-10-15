ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தைப் பார்த்த தனுஷ்!
ஜெயிலர் - 2 முதல் நாள் முதல் காட்சியைப் பார்த்த தனுஷ்...
நடிகர் தனுஷ் தன் மேலாளர் ஷ்ரேஸுடன்.
நடிகர் தனுஷ் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியைப் பார்த்து வருகிறார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் கூட்டணியில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. முதல் பாகத்தின் ஆர்வம் காரணமாக தென்னிந்திய அளவில் இப்படத்திற்கு பெரிய வணிகம் ஏற்படலாம் எனத் தெரிகிறது. மேலும், இப்படத்திற்கு சராசரிக்கும் மேல் என்கிற விமர்சனங்களும் வந்துகொண்டிருப்பதால் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷ் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியைச் சென்னையில் பார்த்து வருகிறார். ரஜினியின் தீவிர ரசிகரான தனுஷ் அவரது மனைவி ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தைப் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தாலும் ரஜினிகாந்த்தின் ஒவ்வொரு திரைப்படங்களையும் முதல் நாள் பார்க்கும் வழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்.
மேலும், தனுஷின் மகன்களும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தும் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தைப் பார்த்து வருகின்றனர்.
Actor Dhanush is watching the first show of the film Jailer 2 on its opening day.
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