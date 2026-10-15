ஓடிடியில் வெளியானது என்ன விலை!
என்ன விலை திரைப்படம் வெளியானது...
நடிகர் கருணாஸ் நடிப்பில் உருவான என்ன விலை திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
மலையாளத்தில் தேசிய விருது பெற்ற தொண்டிமுதலும் த்ரிக்சாக்ஷியும் திரைப்படத்திற்கு கதை எழுதிய சஜீவ் பழூர் ’என்ன விலை’ திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.
நடிகர் கருணாஸ் நடிப்பில் ராமேஸ்வரத்தில் நடக்கும் கதையாக கடந்த செப்.17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம் விமர்சன ரீதியாக வரவேற்பைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியாக கவனம் பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இதில், பிரபல மலையாள நடிகை நிமிஷா சஷயன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
The film Enna Vilai, starring actor Karunas, has been released on an OTT platform.
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