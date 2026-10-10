கருணாஸ் - நிமிஷா சஜயனின் என்ன விலை படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி!
கருணாஸ் - நிமிஷா சஜயன் நடிப்பில் வெளியான என்ன விலை படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...
என்ன விலை படத்தின் போஸ்டர் - படம்: இன்ஸ்டா / நெட்பிளிக்ஸ் இந்தியா
நடிகர் கருணாஸ், நடிகை நிமிஷா சஜயன் நடிப்பில் வெளியான ’என்ன விலை’ படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலையாளத்தில் தேசிய விருது பெற்ற தொண்டிமுதலும் த்ரிக்சாக்ஷியும் என்ற படத்துக்கு கதை எழுதிய சஜீவ் பழூர் முதல்முறையாக ’என்ன விலை’ என்ற படத்தின் மூலமாக இயக்குநராக அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.
கடந்த செப்.17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இருப்பினும் வசூலில் பெரியதாக சாதனை படைக்கவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
மீனவரான தவசி முத்து (கருணாஸ்) ராமேஸ்வரத்தில் நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார். தங்க ஆபரணத்தினால் திடீரென அவரது வாழ்க்கையே தலைக்கீழாக மாறுகிறது.
இந்தப் படத்தில் விஜயலட்சுமி வீரமணி, ஷாஷா ஷிவக்குமார், பாண்டி, மோக்ன ராமன், ராஜேந்திரன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்தப் படம் அக்.15ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸில் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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Summary
Enna Vilai on OTT: Here's when and where Karunaas-Nimisha Sajayan film releases
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