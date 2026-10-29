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ஓடிடியில் வெளியானது பத்தா!

ஓடிடியில் பத்தா திரைப்படம்....

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நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் பத்தா திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் பட இயக்குநர் பாலாஜி தரணீதரன் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியின் வெளியான திரைப்படம் ’பத்தா’. இயக்குநர் அட்லி தயாரித்த இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரூ. 35 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

இதில், நடிகை லிஜோ மோல் ஜோஸ், இன்ஸ்டா பிரபலம் பாலமுருகன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க, குழந்தை நட்சத்திரமான சாய் பிருத்விராஜ் தனது அழுத்தமான நடிப்பை வழங்கியிருந்தார்.

தற்போது, இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது. ஓடிடி வெளியீட்டால் பத்தா மேலும் கவனிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Actor Vijay Sethupathi's film baththa has been released on an OTT platform.

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