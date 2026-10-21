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தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் அன்பே டயானா! எதில், எப்போது பார்க்கலாம்!

தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் அன்பே டயானா திரைப்படம் குறித்து...

Dear Diana Poster.

அன்பே டயானா போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / மில்லியன் டாலர் ஸ்டூடியோஸ்

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அன்பே டயானா திரைப்படம், தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் தேதி மற்றும் நேரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மில்லியன் டாலர் பிக்சர்ஸ் மற்றும் இரா எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் பாரி இளவழகன் எழுதி, இயக்கி, நடித்த அன்பே டயானா திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

சென்னை பெரம்பூரில் நடக்கும் கதையாக உருவான இதில், நாயகன் ஆங்கிலோ இந்தியனான நாயகியைக் காதலிக்கும் கதையாக இது உருவாகியிருந்தது. காதல், குடும்பம் என நகைச்சுவை படமான வெளிவந்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றது.

மேலும் இந்தப் படத்தில் ரோஜா, சேத்தன், ரம்யா ரங்கநாதன், பரிதாபங்கள் கோபி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள். படத்திற்கு பரத் சங்கர் இசையமைத்துள்ளார். ஷெல்லி கேலிஸ்ட் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்.

இதனிடையே, அன்பே டயானா திரைப்படம் சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

இந்த நிலையில், அன்பே டயானா திரைப்படம் சோனி விழா தொலைக்காட்சியில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 25) பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The date and time for the television broadcast of the movie Anbe Diana has been announced.

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