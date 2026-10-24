டோரதி ஓடிடி வெளியீடு: பாராட்டுகளைப் பெறும் சனந்த்!
டோரதிக்காக பாராட்டுகளைப் பெறும் சனந்த்...
நடிகர் சனந்த்
டோரதி ஓடிடி வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து நடிகர் சனந்த் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறார்.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி பாராட்டுகளைப் பெற்ற டோரதி திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகி மீண்டும் கவனம் பெற்று வருகிறது.
முக்கியமாக இப்படத்தில் திருநங்கையாக நடித்த சனந்த்தைப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். ஆணாகவும் பின் திருநங்கையாவும் இரு வித்தியாசமான நடிப்பைப் பிரமாதமாக வழங்கியிருக்கிறார் எனக் கூறி வருகின்றனர்.
சில காட்சிகளைக் குறிப்பிட்டு ஆணாக இருந்து பெண்ணாக மாறியதும் சனந்த் வெளிப்படுத்திய நளினங்கள் கதைக்கு உயிரோட்டமாக இருந்தன என பல பதிவுகளும் எழுதப்பட்டு வருகின்றன.
Actor Sananth has been receiving praise following the release of Dorothy OTT.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.