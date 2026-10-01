பேசாததைப் பேசத் துணிந்திருக்கிறார்கள்... டோரதியைப் பாராட்டிய சூர்யா!
டோரதி திரைப்படத்தைப் பாராட்டிய சூர்யா...
நடிகர்கள் சூர்யா, ரிஷிகாந்த், சனந்த்.
நடிகர் சூர்யா டோரதி திரைப்படத்தைப் பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரிஷிகாந்த், சனந்த் நடிப்பில் உருவான டோரதி திரைப்படம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்திய கதையாக உருவானது. கடந்த செப். 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.
மேலும், இப்படம் உலக அளவில் ரூ. 10 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யா பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “டோரதி - பேசாப் பொருளைப் பேசத் துணிந்திருக்கிறார்கள். இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் சொல்ல வேண்டியதைத் திறம்படச் சொல்லியிருக்கிறார். கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த் ஆகியோரின் நடிப்பு படத்திற்கு உயிர் சேர்க்கிறது. இசைஞானி இளையராஜாவின் இசை மனதை நெகிழ வைக்கிறது. படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்!” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actor Suriya has posted in praise of the movie Dorothy.
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