பிக் பாஸ் 10: இதுவரை எந்த சீசனிலும் வைக்காத போட்டி!
பிக் பாஸ் நிகழச்சியில் எந்தவொரு சீசனிலும் இடம்பெறாத புதிய போட்டி, இந்த வாரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
பிக் பாஸ் போட்டி - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரத்தில் (8 வது வாரம்) புதுமையான போட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. வாரம் முழுக்க நடைபெறும் இப்போட்டியில் வித்தியாசமான டாஸ்க்குகள் போட்டியாளர்களுக்கு வைத்து வெற்றியாளர்கள் நிர்ணயிக்கப்படவுள்ளனர்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 8வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த வாரத்தின் முதல் நாளில் ஓபன் நாமினேஷன் வைக்கப்பட்டது. இதில் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள 17 போட்டியாளர்களுமே நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
குயிக் கன் கெளவ்பாய்ஸ் - எக்ஸ்
இதற்கு மத்தியில் இந்த வாரத்துக்கான டாஸ்க்கை பிக் பாஸ் இன்று தொடங்கியுள்ளார். குயிக் கன் கெளவ்பாய்ஸ், மைனிங் மாஃபியாஸ் என்ற போட்டியை புதிதாக அறிமுகம் செய்துள்ளார். இதுவரை எந்தவொரு சீசனிலும் இந்த போட்டி வைக்கப்படவில்லை. பிக் பாஸ் சீசன் 10-ல் முதல்முறையாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பான முன்னோட்ட விடியோவும் வெளியாகியுள்ளதால், இதனால் நிகழ்ச்சியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
மைனிங் மாஃபியாஸ் - எக்ஸ்
இப்போட்டியில், மைனிங் மாஃபியாஸ் அணி பிக் பாஸ் வீட்டில் வேலை செய்யும் உழைப்பாளிகள். இந்த வாரம் முழுக்க இடையிடையே போட்டிகள் வைக்கப்படும். இப்போட்டிகளில் கெளபாய்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றால் கிச்சனை ரெய்டு செய்யலாம். மைனிங் மாஃபியாஸ் வெற்றி பெற்றால் கிச்சனை காப்பாற்றும் அதிகாரம் கிடைக்கும்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் உணவு பெரிய பிரச்னையாகவே இருந்து வரும் நிலையில், இந்த வாரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள போட்டியும் உணவை மையமாக வைத்தே வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் போட்டியாளர்களிடையே ஏற்படும் பிரச்னைகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இப்பிரச்னைகளை இரு அணிகளும் எவ்வாறு கையாள்கின்றன என்பதைப் பொறுத்து இந்த வார போட்டி அமையவுள்ளது.
Summary
Bigg boss tamil season 10 A competition unlike any seen in any previous season
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