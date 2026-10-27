டிடிஎஃப் வாசன் இருக்கும் வரை பிக் பாஸ் வீட்டில் பஞ்சமில்லை! எதற்கு?
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் முக்கிய நபராக மாறிவரும் டிடிஎஃப் வாசன் குறித்து...
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டிடிஎஃப் வாசன் - எக்ஸ்
டிடிஎஃப் வாசன் இருக்கும் வரை பொழுதுபோக்கிற்கு பிக் பாஸ் வீட்டில் பஞ்சமில்லை என ரசிகர்கள் பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 8 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த வாரத்தின் முதல் நாளில் ஓபன் நாமினேஷன் வைக்கப்பட்டது. இதில் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள 17 போட்டியாளர்களுமே நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதன்மூலம் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள அனைவருக்குமே மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். இதில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்ற நபர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேற்றப்படுவார்.
இதற்கு மத்தியில் இந்த வாரத்துக்கான டாஸ்க்கை பிக் பாஸ் இன்று தொடங்கியுள்ளார். குயிக் கன் கெளவ்பாய்ஸ், மைனிங் மாஃபியாஸ் என்ற இரு அணியை பிக் பாஸ் உருவாக்கியுள்ளார்.
இதில் மைனிங் மாஃபியாஸ் அணி பிக் பாஸ் வீட்டில் வேலை செய்யும் உழைப்பாளிகள். இந்த வாரம் முழுக்க இடையிடையே போட்டிகள் வைக்கப்படும். இப்போட்டிகளில் கெளபாய்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றால் கிச்சனை ரெய்டு செய்யலாம். மைனிங் மாஃபியாஸ் வெற்றி பெற்றால் கிச்சனை காப்பாற்றும் அதிகாரம் கிடைக்கும்.
முதல் போட்டியில் ஒரு அணி தங்க நாணயத்தை ஒளித்து வைக்க வேண்டும். அதனை மற்றொரு அணி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இப்போட்டியில் மாற்றி யோசித்த வாசன், வேண்டுமென்றே எதிரணி பார்வையில் நாணயம் படுமாறு வைத்துவிட்டு, அவர்களை உள்ளே அனுப்பி கிச்சன் பொருள்களை எடுக்க வைத்து, அவர்களிடமிருந்து கவர்ந்து அவற்றை அனுபவிக்கலாம் என்று திட்டமிடுகிறார். அவரின் இத்திட்டம் மிகுந்த சுவாரசியத்தைக் கொடுக்கும் என்பதால், சக போட்டியாளர்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர்.
இது தொடர்பான முன்னோட்ட விடியோவும் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த வாரத்தில் பிக் பாஸின் பாராட்டைப் பெற்ற வாசன், இந்த வாரமும் விளையாட்டை சுவாரசியமாக்குவதால், அவர் இருக்கும் வரை நிகழ்ச்சியில் பொழுதுபோக்கிற்கு பஞ்சமிருக்காது என ரசிகர்கள் பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
Summary
As long as TTF Vasan is in the Bigg Boss house, there will be no shortage of fun
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