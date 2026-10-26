பிக் பாஸ் 10: ஷாதிகா - முகேஷ் காதல் உண்மையா? முனியம்மா கேள்விக்கு பெருகும் ஆதரவு
பிக் பாஸ் வீட்டில் ஷாதிகா - முகேஷ் இடையிலான காதல் குறித்து முனியம்மா கேள்வி எழுப்பியுள்ளது குறித்து...
ஷாதிகா - முகேஷ்
பிக் பாஸ் வீட்டில் ஷாதிகா - முகேஷ் இடையிலான காதல் உண்மையா? நிகழ்ச்சி டிஆர்பிக்காகவா? என முனியம்மா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மக்களின் தெளிவுக்காகவும் எனது தெளிவுக்காகவும் இந்த கேள்வியை எழுப்புவதாக முனியம்மா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 8 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. 50 நாள்களைக் கழித்து தொடங்கும் வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று பிக் பாஸ் சுவாரசியமான ஒரு டாஸ்க்கை வைத்தார்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்களிடம் நீங்கள் கேட்க நினைத்து இதுவரை கேட்காத கேள்வியை வெளிப்படையாகக் கேட்கலாம் என பிக் பாஸ் கூறியிருந்தார்.
இதில், நடிகர் முகேஷிடம் கேள்வி கேட்க விரும்பிய முனியம்மா, ஷாதிகாவுடன் நீங்கள் பழகுவது காதலா? இல்லை வெறும் நிகழ்ச்சிக்கானதா? எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்
பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் மக்களுக்கும் ஒரு தெளிவு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இக்கேள்வியை கேட்பதாக முனியம்மா விளக்கம் அளித்தார்.
முனியம்மாவின் இக்கேள்வியால் ஷாதிகா தனது இயல்பு நிலையில் இருந்து ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. முகேஷும் இதனால் கடும் அதிருப்தி அடைந்திருப்பதாகவும் முன்னோட்ட விடியோவில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
முகேஷிடம் கேள்வி எழுப்பும் முனியம்மா...
இக்கேள்விக்கு முகேஷ் அளிக்கும் பதில் என்னவாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கு முன்பே ஷாதிகாவுடன் பழகுவது குறித்து முகேஷிடம் முனியம்மா பேசியுள்ளார். இதனிடையே பொதுவெளியில் அனைத்துப் போட்டியாளர்கள் முன்பும் இக்கேள்வியை முனியம்மா கேட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Bigg Boss 10 Is love between Shadika - Mukesh real Muniyammas question gains growing support
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