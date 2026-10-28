சசிகுமாரின் ஃப்ரீடம் வெளியீடு எப்போது?
ஃபீரிடம் வெளியீடு குறித்து புதிய அறிவிப்பு...
நடிகர் சசிகுமாரின் ஃபீரிடம் திரைப்படத்தின் வெளியீடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தைக் குறித்த உண்மைக் கதைகளைத் தொட்டு உருவான ப்ரீடம் திரைப்படத்தில் சசிகுமாரும் லிஜோமோல் ஜோஸும் இலங்கை அகதிகளாக நடித்திருந்தனர்.
இயக்குநர் சத்ய சிவா இயக்கத்தில் தயாரான இப்படம் கடந்தாண்டு ஜூலை 10 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், நிதிப் பிரச்னை காரணமாக படத்தின் வெளியீடு ஓராண்டுக்கும் மேலாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், ஃப்ரீடம் திரைப்படம் வருகிற டிசம்பர் மாதம் திரைக்கு வருமென்றும் விரைவில் வெளியீட்டுத் தேதி கூறப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படத்தில் கேஜிஎஃப் புகழ் மாளவிகா அவினாஷ், போஷ் வெங்கட், ரமேஷ் கண்ணா, மு.ராமசாமி, பாய்ஸ் பட புகழ் மணிகண்டன் ஆகியோர் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The release of actor Sasikumar's film 'Freedom' has been announced.
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