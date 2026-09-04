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அஜித்குமாரின் கிளாடியேட்டர்ஸ் டிரைலர் தேதி அறிவிப்பு!

அஜித்குமாரின் கிளாடியேட்டர்ஸ் படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிப்பு குறித்து...

Gladiators Special Trailer Premiere on September 6

கிளாடியேட்டர்ஸ் டிரைலர் - X | Suresh Chandra

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 8:08 pm IST

நடிகரும் ரேஸருமான அஜித்குமாரின் கிளாடியேட்டர்ஸ் படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய் இயக்கத்தில் அஜித்தின் ரேஸிங் வாழ்க்கையைப் மையப்படுத்தி, எடுக்கப்பட்டுள்ள ஆவணப்படமான ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ டிரைலர், செப். 6 ஆம் தேதியில் மாலை 6.40 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிட்ட திரையரங்குகளில் மட்டும் ரசிகர்களுக்காக படத்தின் டிரைலர் திரையிடப்பட உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளனர்.

அஜித்தின் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பயணம், அவர் சந்தித்த சவால்கள் மற்றும் கார் பந்தய மைதானத்தில் அவர் காட்டும் ஈடுபாடு ஆகியவற்றை இந்தப் படம் காட்சிப்படுத்துகிறது.

ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை அஜித்குமாரின் மனைவி ஷாலினியே தயாரிக்கிறார்.

Summary

Ajith Kumar's Gladiators Special Trailer Premiere on September 6

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