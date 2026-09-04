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யோகலட்சுமியின் தி கோர்ட் இணையத் தொடர் வெளியானது!

ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் வெளியான தி கோர் இணையத் தொடர்.

தி கோர்ட்

தி கோர்ட் இணையத் தொடர் - படம்: எக்ஸ்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 10:23 am IST

ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரில் நடித்து பிரபலமடைந்த நடிகை யோகலட்சுமி நடிக்கும் புதிய இணையத் தொடரான தி கோர்ட் இன்று(செப். 4) வெளியாகியுள்ளது.

ஹார்ட் பீட் தொடரின் முதல் இரண்டு பாகங்களில் தேஜு பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தவர் நடிகை யோகலட்சுமி. இந்தத் தொடரில் தன்னுடைய துணிச்சலான மற்றும் தனித்துவமான நடிப்பால் மக்களிடையே பிரபலமானார்.

இதன்மூலம், இவருக்கு டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, சிலம்பரசனின் அரசன் படத்திலும் யோகலட்சுமி நடித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நடிகை யோகலட்சுமி, தி கோர்ட் என்ற இணையத் தொடரில் பிரதான பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். மேலும் இந்தத் தொடரில் ஜெயபிரகாஷ், சஞ்சனா திவாரி, அர்ஜுன் ஷியாம், விவேக் பிரசன்னா, விஜே கல்யாணி உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.

திக்குவாய் குறைபாடுள்ள திறமையான வழக்குரைஞர்(யோகலட்சுமி), நீதிக்காகப் போராடுவதே இந்தத் தொடரின் கதை.

யோகலட்சுமி, தனது தந்தைக்கு எதிராகவே நீதிமன்றத்தில் வாதாட வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. தந்தைக்கும் மகளுக்கும் நீதிமன்றத்தில் நடக்கும் வாதங்களை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தி கோர்ட் இணையத் தொடர் இன்று(செப். 4) முதல் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் 4 எபிசோடுகள் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The Court, a new web series starring actress Yogalakshmi who rose to fame with the web series Heart Beat was released today (September 4)

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