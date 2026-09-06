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விரைவில் நிறைவடைகிறது புது வசந்தம் தொடர்!

விரைவில் நிறைவடையவுள்ள புது வசந்தம் தொடர்.

pudhuvasantham

புது வசந்தம் தொடர். - படம்: விடியோ கிளிப்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 1:08 pm IST

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புது வசந்தம் தொடர் விரைவில் நிறைவடைகிறது.

கடந்த ஜூலை 2023 முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 1 மணிக்கு புதுவசந்தம் தொடர் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. 950 நாள்களைக் கடந்து ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.

ஒற்றைப் பிள்ளையாக வளர்ந்த நாயகி, கூட்டுக்குடும்பத்தில் மருமகளாகச் சென்று, அங்கு சந்திக்கும் சவால்களையும், கணவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் அன்பை எவ்வாறு பெறுகிறாள் என்பதை மையப்படுத்தியும் இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இத்தொடரில் ஷியாம் நாயகனாகவும், அவருக்கு ஜோடியாக சோனியா சுரேஷும் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் இந்தத் தொடரில், வைஷ்ணவி, கௌதமி வேம்புநாதம், சாந்தி வில்லியம்ஸ், கோவை உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

பீகாக் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சன் என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில், இந்தத் தொடரை அருள்ராய் இயக்கி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், புது வசந்தம் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் இறுதிக்கட்ட காட்சிகள் விரைவில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படவுள்ளதாகவும் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

Summary

The serial Pudhu Vasantham, currently airing on Sun TV, is coming to an end soon.

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