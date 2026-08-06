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புது வசந்தம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

புது வசந்தம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...

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புது வசந்தம் தொடர் - படம்: விடியோ கிளிப்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புது வசந்தம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஷியாம் மற்றும் சோனியா சுரேஷ் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்து வரும் தொடர் புது வசந்தம். பகல் நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகிவரும் தொடர்களில் அதிக ரசிகர்களைப் பெற்ற தொடராக இந்தத் தொடர் உள்ளது.

கடந்த ஜூலை 2023 முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு புதுவசந்தம் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

ஒற்றைப் பிள்ளையாக வளர்ந்த நாயகி, கூட்டுக்குடும்பத்தில் மருமகளாகச் சென்று, அங்கு சந்திக்கும் சவால்களையும், கணவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் அன்பை எவ்வாறு பெறுகிறாள் என்பதை மையப்படுத்தியும் இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் இந்தத் தொடரில், வைஷ்ணவி, கௌதமி வேம்புநாதம், சாந்தி வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

பீகாக் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சன் என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில், இந்தத் தொடரை அருள்ராய் இயக்கி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், புது வசந்தம் தொடர் ஆக. 10 ஆம் தேதி முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 1 மணி முதல் 2 மணி வரை ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வினோதினி தொடர் இந்த வார இறுதியில் நிறைவடையவுள்ளதால், இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Summary

The broadcast time of the serial Pudhu Vasantham, currently airing on Sun TV, has been changed.

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