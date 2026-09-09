The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
செங்குன்றம் புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பு எப்போது? பயணிகள் வேதனை!திடீர் திருப்பம்! தவெக நிர்வாகி கொலைக்குப் பின்னணியில் ரீல்ஸ் காரணமா?மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலுக்கான திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் தொடக்க விழா ஒத்திவைப்பு! தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் தொடக்க விழா ஒத்திவைப்பு! தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,000 குறைவு! பாதுகாப்பான 6ஜி வலையமைப்பு: அமெரிக்க முன்னெடுப்பில் இணைந்த இந்தியா பிகாரில் அதிகரிக்கும் வெள்ளம்; 35 லட்சம் பேர் பாதிப்பு 22 மொழிகளில் திருக்குறள்: "பன்மொழிச் செயலி' இன்று வெளியீடு ஜாகுவாா் லேண்ட்ரோவரில் 4,000 பணியிடங்கள் குறைப்பு சட்டப் படிப்புகளின் கால அளவு மறுஆய்வு: நிபுணர் குழு அமைப்பு அவசியம்; உச்சநீதிமன்றம்

துல்கர் சல்மானின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ வெளியீட்டுத் தேதி!

ஸ்ரீ ஸ்ரீ வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

நடிகர் துல்கர் சல்மான் மற்றும் நடிகை பூஜா ஹெக்டே

Published On :

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடிக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் துல்கர் சல்மான் மற்றும் நடிகை பூஜா ஹெக்டே இணைந்து இயக்குநர் ரவி நெலகுதிதி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் உருவாகி வரும் இந்தப் புதிய படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இப்படத்திற்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக அண்மையில் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், இப்படம் டிச. 4 ஆம் தேதி உலக அளவில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐஆம் கேம் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து திரைக்கு வரும் துல்கர் சல்மான் திரைப்படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Information regarding the release date of the film Sri Sri, starring actor Dulquer Salmaan, has been revealed.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

என் பாதுகாப்பான இடம்... அப்பாவை வாழ்த்திய மகன்!

என் பாதுகாப்பான இடம்... அப்பாவை வாழ்த்திய மகன்!

துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் வசூல் எவ்வளவு?

துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் வசூல் எவ்வளவு?

துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் தமிழ் வெளியீட்டில் தாமதம்!

துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் தமிழ் வெளியீட்டில் தாமதம்!

ஐஆம் கேம் தமிழ்ப்பட உணர்வைத் தரும்: துல்கர் சல்மான்

ஐஆம் கேம் தமிழ்ப்பட உணர்வைத் தரும்: துல்கர் சல்மான்

விடியோக்கள்

அதிமுக இடத்தில் தவெக? சப்தமின்றி நடக்கும் மாற்றம் | TVK | ADMK | TN Assembly

அதிமுக இடத்தில் தவெக? சப்தமின்றி நடக்கும் மாற்றம் | TVK | ADMK | TN Assembly

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்குகளின் வரலாறு | திருக்கோயில் வலம்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்குகளின் வரலாறு | திருக்கோயில் வலம்

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER