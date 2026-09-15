The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஜனநாயகன் படம் எடுத்தால் மட்டும் போதாது... விஜய் சேதுபதிக்கு ஆதரவாக சீமான் பேச்சுஆந்திர முன்னாள் துணை முதல்வர் மாரடைப்பால் காலமானார்மீனாட்சியம்மன் குடமுழுக்கு: தாம்பரம் - மதுரை இடையே 2 முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்!விருதுநகரில் செப். 17-ல் முதல்வர் பங்கேற்கவிருந்த நிகழ்ச்சி செப். 25க்கு மாற்றம்!எல் நினோ பாதிப்பு: பனாமா கால்வாயில் கப்பல் போக்குவரத்தைக் குறைக்க முடிவு!பிகார்: அரசுப் பணியாளர் தேர்வுகளை ரத்து செய்யக்கோரி பேரணி!நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்புப்பணிகளில் முதன்மையாக உதவிவரும் இந்திய ராணுவம்!ரூ.15,300 கோடி முதலீடு! 10,000 பேருக்கு வேலை! லண்டனில் முதல்வர் விஜய் ஒப்பந்தம்!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 38 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.92 ஆக நிறைவு!சென்செக்ஸ் 778 புள்ளிகள் சரிவு, நிஃப்டி 5 மாத வரலாறு காணாத அளவு சரிவு!!

பிரபல ஒளிப்பதிவாளரை மணந்த நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா!

நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவியை திருமணம் செய்துள்ளார்.

நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா - ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி திருமணம்

Published On :

நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவியை திருமணம் செய்துள்ளார்.

மலையாள நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா, ராஜீவ் ரவியின் ’நான் ஸ்டீவ் லோபஸ்’ திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். துணை நடிகர் கிருஷ்ணகுமாரின் மகளான இவர் லூகா, பதினெட்டாம் படி போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அஹானாவுக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவிக்கும் இரு நாள்களுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்றதாக சமூக ஊடகங்களில் இன்று புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நிமிஷ் ரவி குரூப், கிங் ஆஃப் கோதா, ரோர்ஸாச், லக்கி பாஸ்கர், விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் போன்ற திரைப்படங்களின் ஒளிப்பதிவாளராகப் பணியாற்றியவர்.

இருவரும் காதலித்து வந்த நிலையில் பெற்றோர் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.

நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா - ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி திருமணம்

நடிகை அஹானா கிருஷ்ணா - ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி திருமணம்

நீண்டகால நண்பர்களாக இருந்த இவர்கள் தற்போது திருமணம் செய்துள்ளனர். இதுபற்றி அஹானா கிருஷ்ணா வெளியிட்ட பதிவில், “உன்னை 20 வயதில் சந்தித்தேன், 30 வயதில் திருமணம் செய்துகொண்டேன்.என் சிறந்த நண்பர், காதலன், துணைவர், இப்போது கணவர். உன்னுடன் இருக்கையில், ​​என் இதயம் எப்போதும் மெதுவாக, சீராக, மிகச் சரியாகத் துடிக்கிறது. ஒன்றாக வயது முதிர்ந்து, நமக்கான உலகத்தை உருவாக்குவோம். வாழ்நாள் முழுவதும், அதன் பின்னரும் இணைந்தே இருப்போம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இருவருக்கும் திரையுலகினர் பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

Summary

Actress Ahaana Krishna has married cinematographer Nimish Ravi.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய மமிதா பைஜூ! என்ன ஆனது?

மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய மமிதா பைஜூ! என்ன ஆனது?

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக இலங்கை சென்ற சீரியல் நடிகை!

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக இலங்கை சென்ற சீரியல் நடிகை!

நடிகர் கிருஷ்ணாவின் 25-வது திரைப்படம் அறிவிப்பு!

நடிகர் கிருஷ்ணாவின் 25-வது திரைப்படம் அறிவிப்பு!

விரைவில் திருமணம்! மகள்கள் குறித்து மனம் திறந்த நடிகை மதுபாலா!

விரைவில் திருமணம்! மகள்கள் குறித்து மனம் திறந்த நடிகை மதுபாலா!

விடியோக்கள்

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies