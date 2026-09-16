சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்னீக் பீக் வெளியீடு!
ஸ்ரேயா சரண் - விமல் நடித்த சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ இன்று வெளியானது.
ஸ்ரேயா சரண்
ஸ்ரேயா சரண் - விமல் நடித்த சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ இன்று வெளியானது.
த்ரிஷ்யம் பட இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில், கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பு பெற்ற படம் ‘மை பாஸ்’.
இந்தத் திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீ மேக்காக கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டே உருவான படம் சண்டக்காரி. இயக்குநர் மாதேஷ் இயக்கத்தில் விமல் நாயகனாகவும், ஸ்ரேயா சரண் நாயகியாகவும் நடித்தனர்.
சில காரணங்களுக்காக ஆறு ஆண்டுகளாக வெளியாகாமல் இருந்த இந்தப்படம் வரும் செப். 18 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலர் நேற்று மீண்டும் வெளியானது.
இதனைத் தொடர்ந்து படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ இன்று வெளியாகியுள்ளது.
Summary
Sneak peek of the movie 'Sandakkari' released!
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