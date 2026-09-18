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வசூல் வேட்டை! நிவின் பாலியின் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் புதிய சாதனை!

நடிகர் நிவின் பாலி நாயகனாக நடித்து வெளியான பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் வசூல் குறித்து...

Bethlehem kudumba Unit

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: இன்ஸ்டா / ஃபியூச்சர் ரன் அப் ஃபிலிம்ஸ்.

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நடிகர் நிவின் பாலியின் நடிப்பில் வெளியான “பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்” திரைப்படம் ரூ.300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது.

இயக்குநர் கிரிஷ் ஏடி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் நிவின் பாலி மற்றும் மமிதா பைஜூ ஆகியோரின் நடிப்பில் உருவான “பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்” படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நாயகனுக்கும் 10 வயது குறைவான நாயகிக்கும் இடையேயான காதல் கதையை மையமாகக் கொண்டு, ஓணம் பண்டிகையையொட்டி வெளியான இந்தப் படம் ரசிகர்கள் இடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

வெளியீட்டுக்குப் பின்பு தமிழ்நாட்டிலும் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால் இந்தப் படம் தமிழிலும் மொழிப்பெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

இந்த நிலையில், பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாகப் படக்குழு இன்று (செப். 18) அறிவித்துள்ளது.

நடிகர்கள் ஃபகத் ஃபாசில், இயக்குநர் திலீஷ் போத்தன் உள்ளிட்டோரின் தயாரிப்பில் உருவான இந்தப் படம் கேரளத்தில் இதற்கு முன்பு அதிக வசூல் செய்த படங்களான லோகா உள்ளிட்ட படங்களின் வசூலை முறியடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The film "Bethlehem Family Unit," starring actor Nivin Pauly, has grossed over ₹300 crore.

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