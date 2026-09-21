பிரான்ஸிலும் மறுவெளியீடாகும் திருப்பாச்சி!
திருப்பாச்சி திரைப்படம் ஃபிரான்ஸில் வெளியாகிறது...
முதல்வர் விஜய்யின் திருப்பாச்சி திரைப்படம் ஃப்ரான்ஸில் மறுவெளியீடாகிறது.
சூப்பர்குட் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் பேரரசு இயக்கத்தில் முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் உருவான திருப்பாச்சி திரைப்படம், கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.
திருப்பாச்சியிலிருந்து சென்னைக்குத் திருமணமாகிச் சென்ற தன் தங்கைக்கும், தங்கையின் கணவருக்கும் ரௌடிகளால் பிரச்னை ஏற்பட, அதை தீர்க்கச் செல்லும் அண்ணனாக விஜய் நடித்திருந்தார். நாயகியாக நடிகை த்ரிஷாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் பசுபதி, மல்லிகா, கோட்டா ஸ்ரீனிவாச ராவ் நடித்திருந்தனர்.
திருப்பாச்சி படத்தில் அண்ணன் தங்கை பாசம் ரசிகர்களை அதிகளவில் ஈர்த்தது. இப்படம் வெளியான போது, தமிழகம் முழுவதும் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்தத் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி 20 ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையில், வரும் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு (Re-Release) ஆகிறது. இந்த நிலையில், திருப்பாச்சி பிரான்ஸில் அக். 2 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில திரைகளில் இதற்கான டிக்கெட் விற்பனைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
Vijay's film Thirupachi is being re-released in France.
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